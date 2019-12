Voormalig Uber-topman Kalanick ook weg uit raad van bestuur

Voormalig Uber-topman Travis Kalanick (43) vertrekt uit de raad van bestuur van het bedrijf. Hij zegt in een verklaring dat hij zich na de beursgang van de taxidienst dit jaar op zijn maaltijdbezorgdienst en liefdadigheidswerk wil richten.

Kalanick was in 2009 medeoprichter van de taxidienst. In 2010 werd hij bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding groeide Uber uit tot grootste taxidienst ter wereld. "Maar weinig ondernemers hebben zoiets verricht", zegt de huidige bestuursvoorzitter Dara Khosrowshahi.

Seksuele intimidatie

Maar Kalanick moest ook de verantwoordelijkheid nemen voor seksuele intimidatie en ander wangedrag van Uber-werknemers. Hij zou daar te weinig tegen hebben gedaan. Vijf grote investeerders dwongen hem in 2017 het voorzitterschap neer te leggen. Hij bleef wel lid van de raad van bestuur.

Uit een federaal onderzoek is naar voren gekomen dat bij Uber "een cultuur van seksuele intimidatie" heerste. Wie daarover klaagde, werd gestraft. Vorige week stelde Uber een bedrag van bijna 4 miljoen euro beschikbaar voor de slachtoffers.

Fortuin 2,3 miljard euro

Uber ging in mei van dit jaar naar de beurs. Kalanick verdiende sindsdien zo'n 2,3 miljard euro met de verkoop van aandelen.

Inmiddels staat de koers voor het aandeel Uber 30 procent lager. Kalanick heeft nu nog voor 160 miljoen euro aan Uber-aandelen in zijn bezit.