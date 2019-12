Celstraffen voor mannen die honderden nep-vakanties verkochten

Twee mannen uit Hilversum en Zaandam moeten 4 respectievelijk 10 maanden de cel in wegens het verkopen van nepvakanties. Ook moeten ze van de rechtbank hun slachtoffers in totaal ruim 180.000 euro terugbetalen.

Tussen oktober 2014 en juli 2015 verkochten ze via de webwinkel Zonfly vliegvakanties, vooral naar Turkije. In totaal boekten in die periode 251 mensen een reis via de site. Ze betaalden vooraf en kregen hun ticket per mail toegestuurd.

In veel gevallen kwamen mensen er pas op het vliegveld achter dat er helemaal niets voor ze was geboekt. Anderen kregen kort voor vertrek een e-mail waarin stond dat het bedrijf failliet was. Telefoontjes en e-mails werden vervolgens niet meer beantwoord door Zonfly.

Brutaal

De eigenaar van het bedrijf was een 50-jarige Zaandammer. In januari 2015 liet hij Zonfly op naam van een 47-jarige Hilversummer zetten. Daardoor leek het alsof hij niets meer met het bedrijf te maken had, maar het Openbaar Ministerie zei eerder dat hij in de praktijk alle touwtjes in handen had.

Volgens de rechtbank ging het duo op brutale wijze te werk en dachten de oplichters alleen maar aan hun eigen financiële gewin. De Zaandammer is tien maanden gevangenisstraf opgelegd. De Hilversummer moet vier maanden zitten, schrijft NH Nieuws. Volgens de rechtbank was zijn rol kleiner.