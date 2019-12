Hijsen van de haan op folkloristisch Pinksterfeest blijft toegestaan

Het Kallemooifeest op Schiermonnikoog, waarbij met Pinksteren een haan in een 18 meter hoge mast wordt gehesen, mag blijven bestaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. De Stichting Comité Dierennoodhulp had bezwaar gemaakt tegen de traditie, omdat sprake zou zijn van dierenmishandeling.

Tijdens het folkloristische Pinksterfeest wordt de haan drie dagen lang in een rieten mand in de mast gevangengehouden. Het comité protesteerde deze maand tegen de vergunning die de burgemeester van Schiermonnikoog aan het evenement had verleend.

Maar volgens de hoogste bestuursrechter valt dierenmishandeling niet onder de openbare orde en mag de burgemeester de vergunning op die grond dan ook niet weigeren, meldt Omroep Friesland.

Strijd gaat door

De Raad van State verwijst de dierenrechtenorganisatie door naar minister Schouten van Landbouw. Aan haar kan worden gevraagd om de Wet dieren te handhaven, waarin staat dat dierenmishandeling verboden is.

De Stichting Comité Dierennoodhulp reageert tegen het ANP verontwaardigd op de uitspraak: "Het is onbegrijpelijk dat de Raad van State het niet eens is met de eerdere uitspraak van de rechtbank Noord Nederland. Die gaf aan dat dierenmishandeling wel een grond zou kunnen zijn om de evenementenvergunning te weigeren." Overigens oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van dierenmishandeling.

Het comité geeft de strijd voor het welzijn van de haan nog niet op. Voor de volgende editie van het Kallemooifeest zal het comité de voedsel- en warenautoriteit NVWA vragen om te handhaven. "We hopen dat de NVWA dan gaat optreden tegen het dierenleed."