Martin Garrix boekt succes in zaak tegen platenmaatschappij

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft dj Martin Garrix voor een groot deel gelijk gegeven in het conflict met zijn voormalige platenmaatschappij en managementbureau. Garrix stond in zijn recht toen hij zijn contract verscheurde. Maar de platenmaatschappij en het managementbureau hebben hem niet misleid, misbruikt of bedrogen.

Garrix (23) brak in 2015 met Spinnin' Records en MusicAllstar Management, onder meer omdat hij bij het afsluiten van de contracten in 2012 zou zijn misleid. De platenmaatschappij en het management eisten miljoenen euro's wegens contractbreuk.

De rechtbank gaf Garrix in 2017 gelijk. De contracten werden met terugwerkende kracht ontbonden. Ook kreeg Garrix de rechten op zijn nummers terug. Spinnin' Records en MusicAllstar Management gingen tegen de uitspraak in beroep. "Wij voelden ons door het slijk gehaald", zei Eelko van Kooten, directeur van beide bedrijven.

Groot commercieel succes

Het hof zegt nu dat de dj in 2012 niet verkeerd is voorgelicht of op het verkeerde been is gezet. Maar de in dat contract opgenomen mogelijkheid om het contract onder gelijkblijvende voorwaarden met twee jaar te verlengen was niet redelijk.

Garrix was een groot commercieel succes en op dat moment al hard op weg de populairste dj van de wereld te worden. In 2017 verdiende hij volgens een onderzoek van ING en 538 Nieuws 11,3 miljoen euro.

Het contract over de periode 2012-2015 blijft rechtsgeldig. Garrix moet MusicAllstar wel een achterstallige managementvergoeding betalen. Het bedrag moet in een aparte procedure bij de rechtbank worden vastgesteld.