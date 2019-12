Kritisch rapport over islamitisch lyceum mag openbaar blijven

De Inspectie van het Onderwijs hoeft een kritisch rapport over het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam niet in te trekken. Dat heeft geen zin meer, heeft het gerechtshof in hoger beroep bepaald. Het hof heeft geen inhoudelijke uitspraak over het rapport gedaan.

In het rapport staat onder meer dat de school leerlingen de waarden van de democratie en de rechtsstaat niet bijbrengt en dat het bestuur zich schuldig maakt aan zelfverrijking en financieel wanbeheer.

Het rapport werd afgelopen juli gepubliceerd. Het schoolbestuur probeerde publicatie toen tegen te houden, maar kreeg ongelijk van de rechtbank. Daartegen ging de school in beroep. Dat is nu dus afgewezen.

"Het rapport is al bekendgemaakt en gebruikt. Nu heeft het rapport geen invloed meer op de schoolkeuze van ouders voor dit jaar", zegt het hof.

Vergoeding voor reputatieschade

De advocaat van het lyceum vindt dat een vreemd argument. "Want er is nog een ander punt: de reputatieschade van de school. We gaan nu kijken wat we verder kunnen doen." De advocaat overweegt om een schadevergoeding te vragen.

Het Cornelius Haga Lyceum vreesde minder leerlingen te krijgen door de negatieve publiciteit, maar het leerlingenaantal is juist gegroeid.

Volgende maand is er nog een rechtszaak. Dan wordt duidelijk of de aanwijzing van minister Slob om het vertrek van het schoolbestuur te eisen, standhoudt.