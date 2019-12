40 jaar klokkenluidersgilde in Utrecht: 'Het gaat om de juiste bim-bam-klank'

Het gilde heeft inmiddels 900 leden van wie er tachtig zijn opgeleid als luider. Zij luiden ongeveer duizend keer per jaar handmatig de klokken in Utrecht. Die van de Dom, maar ook op zeven andere plekken in de stad. Sommige worden elke dag geluid, andere minder vaak.

"Wij vinden het in- en uitluiden toch veel mooier met de hand", zegt Noordermeer. "Bij een elektrische hoor je bij het opstarten meteen het zoemen van de motor. Op het moment dat je het met de hand doet, gaat dat schoorvoetender. Je hoort dan de menselijke maat erin."

'Bim' en 'bam'

Het luiden is niet alleen een klusje van de klok, het komt ook aan op gevoel. "De kunst is om zo zacht mogelijk te luiden, dat hij nog voldoende 'bim' en 'bam' zegt, maar niet een slag overslaat", zegt de secretaris. "Als je te hard luidt, dan ben je wel zeker van je 'bim'- en je 'bam'-klank, maar dat klinkt vaak niet mooi. Dus de kunst is om gelijkmatig te luiden."

En welke klok geeft volgens Noordermeer dan de mooiste bim-bam-klank? "De Mariaklok van de Domtoren", zegt hij. "Dat is de een-na-grootste klok en die heeft een heel mooie warme klank."

Zo klinken de klokken van de Domtoren: