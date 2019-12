Huurmok voor je koffie in strijd tegen zwerfafval in San Francisco

San Francisco doet wegwerpkoffiebekers in de ban. Steeds meer koffiehuizen in de Amerikaanse stad willen geen kartonnen of plastic bekers meer gebruiken voor de 'coffee to go'. Ze gaan mokken verhuren die mensen steeds opnieuw kunnen meenemen.

Het begon als een proef van een paar kleine koffiehuizen, maar steeds meer grotere zaken in San Francisco hebben zich nu bij het initiatief aangesloten om het gebruik van wegwerpbekers te ontmoedigen.

Een van die ketens is Blue Bottle, dat volgend jaar in een paar vestigingen helemaal geen wegwerpbekers meer gebruikt. "We houden rekening met een omzetdaling, want we weten dat sommige klanten dit niet leuk vinden. Maar we zijn voorbereid", zegt de topman van het bedrijf.

Statiegeld

Concurrent Starbucks stopt vooralsnog niet met kartonnen bekers, maar laat wel een milieuvriendelijke variant maken.

Voor de huurmokken in San Francisco moet een paar dollar statiegeld worden betaald. Maar mensen mogen ook een eigen beker van huis mee nemen.