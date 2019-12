Krapte in fietsenstallingen stations, vooral voor bakfietsen

Fietsenstallingen bij treinstations hebben veel te weinig ruimte voor bakfietsen en elektrische fietsen. Die nemen meer ruimte in dan een gewone fiets en steeds meer mensen komen met zo'n fiets naar het station.

Sinds 1999 zijn er een half miljoen plekken in stationsfietsenstallingen bij gekomen, maar dat aantal is te weinig. Vooral in Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam en Leiden is volgens ProRail te weinig plek in de stallingen.

Ook bij station Utrecht CS is de stalling overvol. Daar werd in augustus de grootste stationsfietsenstalling ter wereld geopend met 12.500 plekken, maar op drukke dagen zijn dat er nog steeds te weinig.

Proef in Zwolle en Zutphen

Het capaciteitsprobleem heeft twee oorzaken: er zijn steeds meer treinreizigers en die komen vaker met bredere fietsen, zoals een bakfiets.

"Fietsers zijn toch een beetje anarchisten. Als ze met een bak op de fiets in de stalling komen en ze proppen de fiets in een rek, ben je zo drie plekken kwijt", zegt een woordvoerder van ProRail.

In Zwolle en Zutphen wordt komend jaar een proef gedaan met rekken waar bredere fietsen in kunnen. De stallingen bieden de helft meer ruimte. ProRail gaat de komende maanden uitzoeken hoe reizigers duidelijk moet worden gemaakt dat alleen een bak- of elektrische fiets in die stallingen mag.