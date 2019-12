Bevolking Idlib op de vlucht voor nieuw regeringsoffensief

Syrische regeringstroepen hebben een nieuwe aanval ingezet op de provincie Idlib. Het Syrische leger koerst richting de stad Maaret al-Numan.

Die stad ligt aan een belangrijke snelweg die de Syrische hoofdstad Damascus verbindt met Aleppo in het noorden. De weg is al sinds 2012 door de rebellen afgesloten. President Assad zou de weg weer in gebruik willen nemen, schrijft het Amerikaanse persbureau AP.

120.000 vluchtelingen

Als gevolg van het geweld, dat vorige week oplaaide, zijn inmiddels 120.000 Syriërs op de vlucht geslagen richting de Turkse grens, zegt de Turkse hulporganisatie Humanitarian Relief Foundation. Aanzienlijk meer dan de 80.000 vluchtelingen waar de Turkse president Erdogan eerder nog vanuit ging.

In Turkije zijn nu al zo'n 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen. Het land zegt meer vluchtelingen niet aan te kunnen en drong er daarom bij Rusland op aan om de aanvallen op Idlib te staken. Rusland steunt samen met Iran de Syrische troepen van president Assad, terwijl Turkije de kant van de Syrische rebellen heeft gekozen.

Beschietingen burgerkonvooien

Ondertussen zitten veel burgers vast in Maaret al-Numan. Zij durven niet te vluchten, zeggen hulpverleningsorganisaties, omdat Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen burgerkonvooien beschieten. Zowel Moskou als Damascus ontkennen de aanvallen op burgers en zeggen dat ze het gemunt hebben op rebellen.

Volgens de VN zijn in Idlib door het aanhoudende geweld meer dan de helft van de 3 miljoen inwoners uit hun huizen verjaagd. Regeringstroepen zouden de afgelopen dagen ongeveer 35 dorpen en gehuchten in de buurt van Maaret al-Numan hebben veroverd.