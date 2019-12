'Nederlander in Indonesië gearresteerd voor moord'

Een 57-jarige Nederlander is in Indonesië gearresteerd omdat hij in verband wordt gebracht met de dood van een vrouw, melden Indonesische media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat een man is opgepakt, maar zegt vanwege de privacy niets over de redenen van de aanhouding.

De man woont op Oost-Java. In zijn woning werd maandagochtend vroeg een dode Indonesische vrouw van 42 gevonden, schrijft nieuwssite Detik.

De zaak kwam volgens de site aan het licht toen de man zijn buren vroeg hem naar het ziekenhuis te brengen. Onderweg bekende hij volgens getuigenissen de moord. Ook tegen de politie zou hij een bekentenis hebben afgelegd.

Buitenlandse Zaken is ingelicht door de Indonesische autoriteiten. Het ministerie zegt dat de Nederlander consulaire bijstand kan krijgen.