Honderden kerstkaarten voor hoogbejaarde Poolse bevrijder van Breda

Figiel is een van de laatste nog levende Poolse bevrijders van Breda. Vorige maand werd hij met zes mede-veteranen geëerd tijdens een herdenking van de bevrijding van de Brabantse stad, 75 jaar geleden. Daar waren ook koning Willem-Alexander en de Poolse president Duda bij aanwezig.

Na dat eerbetoon keerde Figiel terug in een leeg huis. Zijn vrouw, de Bredase Joke met wie hij na de oorlog trouwde, is dement en werd begin dit jaar opgenomen in een verpleeghuis. Sindsdien voelt hij zich erg eenzaam, vertelde hij eind november aan de regionale omroep. "Ja, ik ben een held geweest. Maar nu niet meer. Vroeger was het: 'Oh, is dat een Pool? Hoe gaat het?' Tegenwoordig lopen ze je voorbij. Ze zijn alles vergeten. Alles."