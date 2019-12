Jules Deelder op Oudejaarsdag herdacht in De Doelen

In concertgebouw De Doelen in Rotterdam wordt op Oudejaarsdag een publieke herdenking gehouden voor de overleden dichter en schrijver Jules Deelder. Het eerbetoon vindt plaats na de uitvaart in besloten kring.

"Er wordt in stijl afscheid genomen met livemuziek en verscheidene sprekers", aldus de gemeente. De herdenking is van 15.30 tot 18.30 uur. Ook de familie van Deelder zal bij het publieke afscheid zijn. In De Doelen vierde Deelder eind november nog groots zijn 75e verjaardag.

In het stadhuis ligt sinds vandaag een condoleanceregister voor de Rotterdammer die naam maakte als dichter, schrijver, muzikant, performer en nachtburgemeester. In enkele uren tijd is dat door zo'n honderd mensen getekend.