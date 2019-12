Gerechtshof Den Haag: 'Spaartaks in 2015 in strijd met Europees recht'

De belasting die mensen in 2015 over hun spaargeld moesten betalen, was in strijd met het Europees eigendomsrecht. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over belastingafdracht in 2014 en 2015. De Telegraaf berichtte als eerste over het oordeel dat het hof al vorige week velde.

Deze uitspraak betekent niet automatisch dat spaarders moeten worden gecompenseerd voor de belasting die zij te veel betaald hebben. Volgens fiscalist Cor Overduin, die deze zaak namens een gedupeerde spaarder aanspande, sterkt deze uitspraak spaarders wel in hun vraag om compensatie. Het gaat om drie miljoen mensen die belasting betalen in box 3 waarin spaargeld en beleggingen aan bod komen.

Rode gebied

Het rendement dat spaarders maakten als ze hun geld veilig weg zetten, was in 2015 1,03 procent. Maar de belasting die zij moesten betalen was 1,2 procent. De Hoge Raad oordeelde in juni vorig jaar al dat er sprake is van schending van het recht op eigendom als je verlies maakt door de belasting die je moet betalen.

Is het rendement onder de 1,2 procent, dan zit je dus in het rode gebied. Dit is de eerste keer dat is vastgesteld dat het rendement daadwerkelijk onder de 1,2 procent is gebleven in 2015. Toen was er dus sprake van een schending van het eigendomsrecht, oordeelde het Haagse gerechtshof vorige week.