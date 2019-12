Dertig jaar na de Roemeense revolutie, 'in Timisoara begon een nieuw leven'

Op het plein van de vrijheid in het centrum van Timisoara staan kinderen in de rij om met een kerstman op de foto te gaan. Verderop klinkt het krassende geluid van schaatsen op een kunstijsbaan, uit de speakers schalt popmuziek. Brindusa Armanca loopt eraan voorbij. Ze gaat recht op het standbeeld van de heilige maagd Maria af, dat in het midden van het plein staat, verstopt tussen al het kerstgeweld.

"Hier zijn de verborgen sporen van de revolutie", zegt ze. Ze wijst naar een tiental kogelgaten in het voetstuk van het standbeeld. "Dit is de plek waar de eerste doden vielen. Toen wisten we, het is alles of niets."

Einde Ceausescu

De Roemeense revolutie is dertig jaar oud. In december 1989 kwam een eind aan het brute regime van de communistische dictator Nicolae Ceausescu. Het was de bloedigste revolutie in de reeks omwentelingen in het voormalige Oostblok. Protesten werden hardhandig neergeslagen, tanks reden in de straten, er werd op betogers geschoten. Meer dan duizend mensen kwamen om het leven.

Maar Ceausescu's dagen waren geteld. Zijn regime en zijn leven eindigden op Eerste Kerstdag. Samen met zijn vrouw Elena werd hij ter dood veroordeeld en vrijwel direct door een vuurpeloton doodgeschoten.

Mitra Nazar ging terug naar Timisoara, waar de revolutie begon en de gevoelens nu gemengd zijn: