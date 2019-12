De feestdagen door met alcoholvrije wijn: 'Dit kan je op tafel zetten'

Ondanks toenemende populariteit is van een vogelvlucht nog geen sprake, zegt Ammerlaan. Wel zet de trend volgens haar door. "Al is het is nog niet zoals in Zweden, waar je in elk restaurant keuze hebt in vier of vijf alcoholvrije wijnen."

Supermarkten pakken de trend volgens haar wel al op. "We drinken het vooral thuis. Het is vergelijkbaar met alcoholvrij bier, dat heeft ook lang geduurd voordat het overal verkrijgbaar was en nu heeft elk restaurant zelfs een aantal opties op het menu staan."

'Nog niet van zodanige kwaliteit'

Ook gaat niet elke wijnverkoper overstag voor het alcoholvrije aperitief. Wijnspecialist en eigenaar van wijnlokaal Proef Maud Lennertz ziet de vraag naar alcoholvrije wijn toenemen. Toch heeft zij dit jaar juist de keuze gemaakt het assortiment alcoholvrije wijn in te krimpen.

"We vinden vooral de alcoholvrije stille wijn nog niet van zodanige kwaliteit dat je er een heel assortiment van kan aanleggen. Wij zijn daar nog niet zo enthousiast over. In plaats daarvan bieden we andere dingen, bijvoorbeeld een mousserend alternatief."