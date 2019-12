Dit jaar ging het er veel over en ook in 2020 zullen we er vaak over horen: het klimaat. Om de klimaatverandering een beetje binnen de perken te houden, volgt verdrag op conferentie op rechtszaak op demonstratie.

In deze podcast zetten we op een rijtje waar we nu staan en wat we komend jaar kunnen verwachten. Dat doen we met klimaatredacteur Heleen Ekker.