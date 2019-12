Hoogste baas vliegtuigbouwer Boeing stapt op om 737 MAX-crisis

Dennis Muilenburg, de hoogste baas van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, is afgetreden. Aanleiding voor zijn vertrek is de crisis rond de 737 MAX 8 vliegtuigen. Twee van deze toestellen stortten kort na elkaar neer, in oktober 2018 in Indonesië en in maart 2019 in Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. Sindsdien worden alle vliegtuigen van dit type aan de grond gehouden.

Beide ongelukken bleken te zijn veroorzaakt door softwarefouten in het besturingssysteem van het toestel. Boeing kwam met een update, maar de aanpassingen moeten wereldwijd door alle luchtvaartautoriteiten worden goedgekeurd. Wanneer de 737 MAX 8 weer in gebruik kan worden genomen is nog niet bekend.

Forse problemen

Tot nu toe zouden de problemen Boeing ruim 9 miljard dollar hebben gekost. In het derde kwartaal van dit jaar daalde de winst van het bedrijf met 53 procent, naar 805 miljoen euro.

De productie van de 737 MAX wordt volgende maand stilgelegd, in afwachting van de goedkeuring van de aanpassingen aan het toestel.

Wat mankeert er nou precies aan de toestellen? Eerder 'vlogen' we mee in een simulator om dat te laten zien: