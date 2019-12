Groningers schrikken van komst hyperloop: witte buis in je uitzicht

In de hyperloop, bedacht door het bedrijf Hardt Hyperloop uit Delft, kunnen personen of goederen met een snelheid tot 1000 kilometer per uur worden vervoerd. Groningen was samen met Zeeland in de race voor de locatie van het testcentrum, dat onder meer bestaat uit een drie kilometer lange testbaan en een onderzoekscentrum.

De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve van luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme. Onderzoek moeten uitwijzen of de hyperloop een realistisch alternatief wordt voor korteafstandsvluchten. Het testcentrum moet in 2022 in gebruik worden genomen.