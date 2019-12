Legerleider en sterke man van Algerije plotseling overleden

In Algerije is legerleider Ahmed Gaid Salah onverwachts overleden. De generaal gold als de sterke man van het land, die op de achtergrond ook de politiek aanstuurde. Salah is bezweken aan de gevolgen van een hartaanval. Hoe oud hij was is niet duidelijk: Algerijnse media melden 79 of 80 jaar.

Salah leidde het leger vijftien jaar. Hij was de man die in april president Bouteflika tot aftreden dwong, nadat mensen dagenlang de straat op waren gegaan om tegen diens bewind te demonstreren. Het vertrek van Bouteflika, die twintig jaar staatshoofd was, werd door Salah bekendgemaakt in een tv-toespraak.

Hij was ook de drijvende kracht achter de verkiezingen die deze maand zijn gehouden. Het leverde Salah populariteit op, maar er was ook toenemend protest tegen zijn grote invloed. Veel Algerijnen willen een grondige vernieuwing van de politieke cultuur, waarin het leger oppermachtig is. Om die redenen zijn er aldoor grote demonstraties in het land.

Vorige week woonde hij nog de inauguratie van de nieuwe president Tebboune bij, die hem nadrukkelijk omhelsde en hem een onderscheiding opspeldde. Tebboune heeft een week van nationale rouw afgekondigd vanwege de dood van Salah.