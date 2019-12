Pieter Klein (RTL) en Jan Kleinnijenhuis (Trouw) Journalist van het Jaar

De journalisten legden bloot hoe de Belastingdienst ouders jarenlang bestempelde als fraudeurs. Toeslagen werden onwettig stopgezet en teruggevorderd, meldde zowel Trouw als RTL Nieuws. De Belastingdienst hield bovendien structureel informatie achter in rechtszaken tegen gedupeerde ouders.

Als gevolg van de toeslagenaffaire trad staatssecretaris Snel van Financiën vorige week af.

Eervol

Klein is overdonderd door de prijs. "Het is toch eervol. En een erkenning voor het belang van de journalistiek", zei hij in Spraakmakers. "In dit geval voel je je ook bondgenoot van 'gewone' mensen."

Zijn collega-journalist Kleinnijenhuis zegt dat hij helemaal niet bezig was met het winnen van een prijs. "We zijn de afgelopen maanden zo druk bezig geweest en we hebben veel tijd en moeite in het onderzoek gestoken. Op het moment dat je hoort over de prijs heb je niet eens door hoe groot het onderzoek eigenlijk is geworden."

Begin februari wordt de prijs uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder anderen Joris Luyendijk, Antoinette Hertsenberg en Bas Haan.