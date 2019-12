Doodstraf en celstraffen voor moord op Saudische journalist Khashoggi

In Saudi-Arabië zijn vijf mensen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Drie anderen kregen een celstraf.

Khashoggi werd vorig jaar oktober omgebracht bij een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul, waar hij documenten kwam ophalen omdat hij wilde trouwen. Hij schreef columns voor The Washington Post en had geregeld kritiek op kroonprins Mohammed bin Salman, die in Saudi-Arabië de macht heeft.

Khashoggi's lichaam zou in stukken zijn gesneden. Zijn stoffelijke resten zijn nooit gevonden. De VN noemde de moord in een rapport deze zomer "een buitengerechtelijke executie met voorbedachten rade". Ook westerse regeringen en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA houden de kroonprins verantwoordelijk voor de moord, omdat de daders voor een deel uit zijn entourage kwamen. Bin Salman spreekt tegen dat hij opdracht gaf voor de moord, maar heeft er wel de verantwoordelijkheid voor genomen.

In het proces in Riyad, dat zich afspeelde achter gesloten deuren, stonden elf verdachten terecht. Degenen die zijn veroordeeld kunnen tegen hun straf in beroep gaan. Een voormalige hoge adviseur van het Saudische koningshuis werd vrijgesproken.