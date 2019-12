'IS in Irak steeds gevaarlijker, zal meer aanslagen plegen'

IS is in Irak bezig aan een opmars. De terroristische beweging moest twee jaar geleden de laatste gebieden opgeven die zij nog in handen had, maar pleegt nu weer steeds meer aanslagen. In sommige opzichten gaat er van IS meer dreiging uit dan van Al-Qaida.

Dat zeggen westerse en Koerdische terrorismedeskundigen tegen de BBC. Volgens de Koerdische expert Lahur Talabany heeft IS een betere tactiek en meer geld dan Al-Qaida. "Ze kunnen auto's, wapens, eten en andere uitrusting kopen. Technologisch zijn ze geavanceerder. Het is moeilijker om hen uit te schakelen. Het is alsof ze Al-Qaida zijn, maar dan met doping."

IS veroverde in 2014 ongeveer een derde deel van Irak en nam vrijwel ongehinderd Mosul in, de een na grootste stad van het land. Maar sinds het zogenoemde 'kalifaat' in Syrië en Irak ten onder is gegaan is de terreurbeweging bezig zichzelf opnieuw op te bouwen. Daarbij zijn ze er niet meer op uit om gebied te veroveren, maar voeren ze een ondergrondse strijd vanuit de bergen in Noord-Irak. Volgens Talabany zijn de extremisten daar moeilijk aan te pakken, omdat ze zich makkelijk kunnen verbergen.