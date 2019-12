Weer doden bij gevangenisrellen Honduras

Bij rellen in een zwaarbeveiligde gevangenis in het midden van Honduras zijn zeker 16 mensen omgekomen. Het is al de tweede keer in korte tijd dat in een Hondurese gevangenis het geweld oplaait: vrijdag kwamen bij gevechten in een andere gevangenis ook al 18 mensen om.

Gisteren kwam het tot een confrontatie tussen gevangenen tijdens het eten. Ze zouden elkaar te lijf zijn gegaan met vuurwapens, messen en machetes.

Vrijdag vielen in een gevangenis in het noorden van het land ook al 18 doden. Er zijn in Honduras vaak geweldsincidenten in gevangenissen, doordat die vaak overvol zitten. In totaal zou er plaats zijn voor 8000 gedetineerden, terwijl er meer dan 20.000 mensen zitten opgesloten.

In Honduras werd vorige week de noodtoestand uitgeroepen, zodat het leger de orde in de gevangeniscomplexen kan herstellen. Vaak maken gedetineerden daar de dienst uit en leveren rivaliserende bendes strijd om de macht.