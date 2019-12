Witte Huis gaf opdracht geld Oekraïne vast te houden, vlak na telefoontje Trump

Het Witte Huis heeft opdracht gegeven om financiële steun voor Oekraïne vast te houden, 91 minuten na het telefoongesprek van president Trump met zijn Oekraïense collega Zelensky. Dat blijkt uit een e-mail die op bevel van een rechter door het Witte Huis openbaar is gemaakt. Een journalistiek onderzoekscollectief had daar om gevraagd.

In het inmiddels geruchtmakende telefoongesprek zou Trump Zelensky hebben gevraagd om onderzoek te doen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter, die in de directie van een Oekraïens energiebedrijf zat.

Naar aanleiding van de melding van dit telefoontje door een klokkenluider, met de verdenking dat Trump zijn ambt misbruikte voor persoonlijk gewin, is vorige week de impeachmentprocedure tegen de president in gang gezet. De aanklacht moet nu worden behandeld door de Senaat, maar het is niet waarschijnlijk dat die tot Trumps afzetting leidt. Zijn Republikeinse Partij is in de Senaat in de meerderheid.

Delicaat karakter

In de nu opgedoken e-mail, waarvan grote delen overigens zijn zwartgelakt, vraagt een hoge medewerker van het Witte Huis zijn contacten bij het ministerie van Defensie om geld dat is gereserveerd voor militaire steun aan Oekraïne vast te houden. Hij dringt erop aan dit verzoek strikt vertrouwelijk te behandelen, "gegeven het delicate karakter" ervan.

Een regeringswoordvoerder heeft een verband tussen het telefoongesprek tussen beide presidenten en de e-mail van anderhalf uur erna meteen tegengesproken. Volgens haar was al besloten om de financiële steun aan Oekraïne op te schorten.

Mondjes dicht

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, ziet de e-mail daarentegen als nieuw bewijs tegen Trump en vindt dat de man die hem geschreven heeft als getuige moet worden gehoord. "Een hoge regeringsfunctionaris (...) zegt 'hou dat geld vast', 90 minuten nadat Trump Zelensky belde, en hij zegt: 'mondjes dicht'. Wat is er nog meer nodig om iemand als getuige op te roepen?"

Maar of deze Mike Duffey wordt opgeroepen is twijfelachtig: de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, wil de zaak behandelen zonder dat er getuigen worden gehoord. Ook heeft hij andere voorwaarden gesteld waar de Democraten het niet mee eens zijn, daarom is de aanklacht tegen president Trump nog niet officieel ingediend.