Supermarkt onderzoekt Chinees bedrijf na 'noodkreet' in kerstkaart

Een Brits 6-jarig meisje heeft een opmerkelijke vondst gedaan in een kerstkaart die haar ouders hadden gekocht bij supermarkt Tesco. De kaart bleek al beschreven door "buitenlandse gevangenen" die beweren dwangarbeid te verrichten in een gevangenis in China.

De supermarktketen heeft de kerstkaarten per direct uit de handel genomen. Ook is er een onderzoek gestart naar de Chinese producent. Als de beschuldigingen van dwangarbeid kloppen, wordt de samenwerking stopgezet, zegt een woordvoerder tegen de BBC. De kerstkaarten werden verkocht om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker, en andere goede doelen.

Florence Widdicombe had de kerstkaarten gekocht voor haar schoolvriendinnen. "Alsjeblieft help ons", stond er in blokletters geschreven in een van de kaarten: