Steeds meer kinderen groeien op met één ouder

Ongeveer een op de zes van de Nederlandse kinderen groeit op in een eenoudergezin. Twintig jaar geleden was dit nog een op de negen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In totaal gaat het om ruim een half miljoen kinderen. Meestal is een scheiding de oorzaak, het overlijden van een ouder of dat de ouders nooit hebben samengewoond.

Baby's

Ook baby's wonen steeds vaker bij één ouder. In 1999 groeide bijna zes procent van de nuljarigen op in een eenouderhuishouden. Begin dit jaar was het negen procent. Dat komt neer op 15.000 baby's.

Het grootste aandeel eenoudergezinnen is te vinden in Rotterdam, Amsterdam en Heerlen. In deze drie steden woont ruim een kwart van de kinderen bij één van de ouders.

Armoede

Kinderen uit eenoudergezinnen hebben een relatief grote kans op armoede. Van alle gezinnen met alleen een vader of een moeder had in 2018 een kwart een laag inkomen.

Daarmee is het risico op armoede voor kinderen uit een eenoudergezin vijf keer zo hoog als voor kinderen die bij twee ouders opgroeien.