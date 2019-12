Gewonde bij steekpartij in Drachten, daders slaan op de vlucht

In Drachten is rond 21.00 uur iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omrop Fryslân is hij er slecht aan toe.

Na het steekincident braken schermutselingen uit tussen omstanders. Een agent raakte gewond aan het hoofd. Hij is een ambulance behandeld.

In verband met het steekincident is de politie op zoek naar twee jongens. In het signalement staat dat ze 15 of 16 jaar oud zijn.