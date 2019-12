Franse mode-ontwerper Emanuel Ungaro (86) overleden

De Franse mode-ontwerper Emanuel Ungaro is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het gelijknamige modehuis. Hij speelde tientallen jaren een grote rol in de Parijse mode-industrie.

Ungaro, die in 1933 in het Zuid-Franse Aix-en-Provence werd geboren als zoon van Italiaanse ouders, leerde het vak zijn vader en werd verder opgeleid door de Spanjaard Cristobal Balenciaga. Hij richtte zijn eigen modemerk op in 1965 en vertrok naar Parijs, waar hij zijn eigen zaak startte aan de chique winkelstraat Avenue Montaigne.

Zijn kledingcollecties staan bekend om de flamboyante kleuren en de elegante silhouetten. Bekende mensen als de Amerikaanse first lady Jacqueline Kennedy en actrices Gena Rowlands en Catherine Deneuve droegen zijn kleding.

Broze gezondheid

De collectie van Emanuel Ungaro breidde zich in de loop der jaren uit naar parfums en mode-accessoires. Ungaro bleef tot 2004 aan het bedrijf verbonden.

Zijn familie zegt dat zijn gezondheid al enige jaren broos was. Het modehuis zegt op sociale media te treuren om het overlijden van de oprichter. "Hij blijft in onze herinneringen als de meester van sensualiteit, kleuren en vurigheid."