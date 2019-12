Flat in Tilburg beklad met hakenkruizen

In Tilburg is een appartementencomplex beklad met hakenkruizen. Op de Oosterpoort-flat aan de Enschotsestraat zijn meer dan tien hakenkruizen op de muren en ramen geverfd. Ook zijn er ramen vernield.

De politie kreeg vannacht de eerste melding binnen van de hakenkruizen. "Mijn collega's zijn er toen ook geweest, maar veel mensen slapen dan nog dus dat maakt het wat lastiger om meldingen op te nemen", laat een woordvoerder weten. Later op de dag kwamen er meer meldingen binnen, ook van mensen die niet in de flat wonen.

Nog geen verdachten

Waarom het gebouw is beklad, is niet bekend. Het appartementencomplex is het enige gebouw in de straat dat is beklad. De politie denkt aan een "snelle, baldadige actie". Er is nog niemand aangehouden, ook heeft de politie nog geen verdachten op het oog. "We vragen daarom aan iedereen die wat heeft gezien om zich te melden", vertelt de woordvoerder.

Er heeft nog niemand aangifte gedaan, de politie roept mensen die schade hebben op om daar aangifte van te doen.