Trambestuurder Bonn bewusteloos, passagiers grijpen in

In Bonn in Duitsland hebben passagiers van een tram vannacht moeten ingrijpen omdat de bestuurder bewusteloos was geraakt. De tram was rond 00.30 uur vertrokken van het station van Sieburg in de richting van Bonn en sloeg tot verbazing van reizigers meerdere haltes over.

De passagiers kregen geen contact met de bestuurder en trokken daarop aan de noodrem, maar die actie leidde tot niets. Daarop werd de politie gebeld, die weer de hulp inschakelde van het lokale vervoersbedrijf. Vanuit daar kwam het advies om de deur van de cabine open te breken. Dankzij telefonische instructies van een technicus kon een van de reizigers lijn 66 vervolgens stilzetten.

De 47-jarige trambestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor hij bewusteloos raakte, is onderwerp van onderzoek. Niemand is gewond geraakt.

Noodrem niet direct actief

De noodrem wordt alleen direct geactiveerd als de tram bij een halte staat, bijvoorbeeld als een passagier vastzit tussen de deuren.

In alle andere gevallen moet de bestuurder de tram zelf tot stilstand brengen, en krijgt hij of zij alleen een signaal dat de noodrem is geactiveerd. Daarmee wordt voorkomen dat een tram op ongewenste plekken stil komt te staan, bijvoorbeeld in een tunnel.