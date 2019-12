Man met steekwond uit Maas gehaald

In Rotterdam zoekt de politie al de hele dag naar een auto die te water is geraakt. De 38-jarige bestuurder werd vannacht al met een steekwond uit het water gehaald.

De man werd vannacht rond 03.00 uur uit de Maas gehaald. Dat gebeurde aan de Parkkade. Hij bleek zwaar onderkoeld te zijn en een steekwond te hebben. "In het ziekenhuis heeft hij verklaard dat er iemand bij hem in de auto zat", zegt een politiewoordvoerder. De man is aangehouden.

Naar de auto wordt nog steeds gezocht, onder meer met een sonarboot, schrijft Rijnmond. De politie sluit een misdrijf niet uit.