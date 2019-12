Burgemeester Arnhem kijkt tevreden terug op kickbokswedstrijd

De Arnhemse burgemeester Marcouch kijkt tevreden terug op het kickboksgala gisteravond in het Gelredome. Zowel in het stadion als in de stad was de sfeer volgens hem goed. "We kunnen terugkijken op een mooi evenement, zonder grote incidenten."

Vooraf waren strenge maatregelen genomen rond de wereldtitelstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari, waar zo'n 30.000 mensen op af waren gekomen. Zo mocht de politie preventief fouilleren.

"Daarbij is met name een aantal messen aangetroffen. Maar het aankondigen van de maatregel maakt ook dat mensen dingen thuislaten", zegt Marcouch tegen Omroep Gelderland. Ook het alcoholverbod tijdens het evenement had volgens de burgemeester een positief effect.