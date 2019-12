Indiase premier blijft fel bekritiseerde immigratiewet verdedigen

De Indiase premier Modi heeft de nieuwe immigratiewet in zijn land nog eens verdedigd. De wet is nodig om de minderheden in India te beschermen, benadrukte Modi tijdens een partijbijeenkomst in New Delhi.

Illegale immigranten die voor 2015 zijn gevlucht uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh kunnen op basis van de nieuwe wet het Indiaas staatsburgerschap krijgen, behalve als ze moslim zijn.

Volgens voorstanders kunnen (niet-islamitische) minderheden zo worden beschermd tegen vervolging, maar critici zeggen dat de moslimminderheid in het land buitenspel wordt gezet door de nieuwe wet. Ook moslims behoren tot minderheden in hun land van oorsprong, zeggen de critici.

Doden bij protesten

De kritiek dat moslims hierdoor stateloos worden, wijst Modi ook van de hand. Volgens hem verandert er voor hen niets en hoeven moslims zich dan ook geen zorgen te maken over hun toekomst. De oppositie, die zich fel heeft uitgelaten over de nieuwe wet, maakt mensen alleen maar bang, stelt Modi.

De afgelopen dagen was het in Indiase steden weer onrustig op straat. Vele duizenden betogers protesteerden tegen invoering van de immigratiewet.

Bij de protesten kwamen meer dan twintig mensen om en raakten er honderden gewond. Duizenden demonstranten zijn opgepakt.