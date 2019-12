Slachtoffer dodelijke steekpartij Den Haag is jonge voetballer

De man die gisteravond in Den Haag werd doodgestoken is een 20-jarige speler van de Haagse amateurvoetbalclub H.V.V. Laakkwartier. Op de club wordt vanmiddag stilgestaan bij het overlijden van Bilal Aydin.

"Voor de spelers en begeleiders, die jongens hebben echt behoefte aan steun", zegt voorzitter Ron Jansen tegen Omroep West. "Ze zijn een maatje verloren." Bilal was de aanvoerder van het eerste elftal van de club.

Jansen zegt dat iedereen bij de club erg geschrokken is van het nieuws. "Als je hoort dat iemand is neergestoken houd je er niet direct rekening mee dat het iemand van de club is." In de appgroep van de spelers is met verslagenheid gereageerd. "Die jongens zitten er helemaal doorheen."

'Echt een voetbaldier'

Bilal speelde al vanaf de jeugd bij de voetbalvereniging in het Laakkwartier. "Die jongens spelen al twaalf jaar met elkaar, nu ook in het eerste", vertelt Jansen. "Hij was echt een voetbaldier. Gaf altijd iedereen een hand bij binnenkomst en had ook respect voor de trainers. Zijn vader ging ook altijd mee naar uitwedstrijden. Echt heel betrokken."

De politie bevestigt dat het slachtoffer een 20-jarige man uit Den Haag is. Gisteravond zijn drie verdachten aangehouden en vanochtend heeft de politie een vierde persoon opgepakt. Over de toedracht is nog niets bekend.

Het AD meldt op basis van bronnen op de voetbalvereniging dat Bilal een ruzie probeerde te sussen waarbij een familielid was betrokken.