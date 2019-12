Hoofdprijs Spaanse megaloterij El Gordo al na paar minuten bekend

In Spanje is de hoofdprijs van de megaloterij El Gordo al na een paar minuten gevallen. Het winnende lotnummer is 26590. Iedereen met een heel lot krijgt vier miljoen euro. Elk lotnummer is 170 keer verkocht.

El Gordo (De Dikke) is de jaarlijkse kerstloterij in Spanje. Met een prijzengeld van 2,5 miljard euro is het de grootste loterij in de wereld. En ook de oudste; de loterij wordt sinds 1812 door de Spaanse overheid georganiseerd.

In heel Spanje kwamen winnaars bij elkaar om hun prijs te vieren: