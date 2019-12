Tienduizenden inwoners Idlib op de vlucht na bombardementen

Zeker 25.000 mensen zijn sinds vrijdag de Syrische provincie Idlib ontvlucht, meldt het Turkse staatspersbureau. Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen hebben de afgelopen week zware aanvallen op de regio uitgevoerd en veel gebouwen verwoest.

Volgens het Turkse staatspersbureau zijn de vluchtelingen nu bij de Turkse grens. President Erdogan zei eerder deze week dat 50.000 Syriërs richting de grens met Turkije waren gevlucht; de nieuwe groep van 25.000 vluchtelingen komt daarbovenop.

Het is niet duidelijk of bij de recente aanvallen in Idlib slachtoffers zijn gevallen. Bij eerdere aanvallen is een groot aantal mensen omgekomen, onder wie veel kinderen.

Idlib is het laatste gebied in Syrië dat in handen is van rebellen. Het Syrische leger probeert sinds april met hulp van Rusland de regio te heroveren.