Gewonde in auto langs A58, vermoedelijke bestuurder opgepakt

Langs de A58 bij Tilburg is een gewonde man gevonden in een auto. Het gaat om de bijrijder. De vermoedelijke bestuurder, die verderop over de vluchtstrook liep, is aangehouden.

De politie kreeg rond 23.00 uur een melding dat er een auto met Belgisch kenteken in de berm stond en dat er iemand op de vluchtstrook liep. Agenten vonden in de auto een slachtoffer. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk hoe de man gewond is geraakt, maar volgens een politiewoordvoerder kwam dat vermoedelijk niet door een verkeersongeluk. Mogelijk gaat het om een geweldsmisdrijf.

De vermoedelijke bestuurder, die niet veel later werd opgepakt, wordt ondervraagd. De auto is weggehaald.