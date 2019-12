Eerste uitslag presidentsverkiezingen Afghanistan bekend; Ashraf Ghani wint

President Ashraf Ghani van Afghanistan heeft bij de verkiezingen van eind september de meeste stemmen gehaald. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen, die door de kiescommissie bekend zijn gemaakt. Hij won met bijna 51 procent. Zijn belangrijkste tegenstander, Abdullah Abdullah, kreeg 39,5 procent van de stemmen.

De kiescommissie had al gezegd dat de telling lang op zich zou laten wachten. Er waren onder meer technische problemen.

Op de dag van de verkiezingen zelf, 28 september, waren er ook allerlei problemen. Zo gingen honderden stembureaus niet open omdat medewerkers niet kwamen opdagen of omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. En in een aantal stembureaus stonden geen biometrische identificatieapparaten die moesten worden gebruikt om fraude tegen te gaan.

Kiezers aangevallen

De Taliban pleegden tientallen aanslagen tijdens de verkiezingen. Ze vielen stembureaus aan met onder meer mortiergranaten. Ook werden veiligheidstroepen aangevallen. Bij het geweld kwamen zeker vijf mensen om en raakten er tientallen gewond.

De opkomst was bijzonder laag; van de 9,5 miljoen Afghanen die zich voor de verkiezingen hadden geregistreerd, kwamen er slechts twee miljoen opdagen.

Het is niet duidelijk wanneer de definitieve uitslag bekend is. Als president Ashraf Ghani meer dan 50 procent van de stemmen houdt, is er geen tweede ronde nodig.

Tegen de voorlopige uitslag kan door de betrokkenen nog bezwaar worden gemaakt. Abdullah Abdullah heeft al aangekondigd dat hij dat gaat doen. Hij vermoedt fraude.