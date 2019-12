Bijna 3,5 miljoen kijkers voor gevecht Rico Verhoeven tegen Badr Hari

Naar het veelbesproken gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht kickboksen tussen Rico Verhoeven en Badr Hari hebben gisteravond bijna 3,5 miljoen mensen gekeken. Het kickboksgala in Arnhem was het bij tv-kijkers veruit het populairst: vijf van de zes best bekeken programma's waren afkomstig uit het Gelredome, waar het evenement werd gehouden.

Naast de 31.000 bezoekers in het stadion zaten er thuis veel mensen klaar in afwachting van de vechtpartij. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur kon zich in het kickboksgeweld mengen.

Vanaf 20.00 uur 's begon eveneens de uitzending rond het evenement op Veronica. Uit de cijfers Stichting KijkOnderzoek blijkt dat richting het gevecht tussen Verhoeven en Hari, het hoogtepunt van de avond, het aantal kijkers opliep.

In aanloop naar het gevecht tussen de twee sterren waren er vier andere partijen te zien. De eerste, rond 20.30 uur, werd nog ruim een miljoen keer bekeken. Het gevecht om de wereldtitel tussen Verhoeven en Hari, dat rond half elf 's avonds begon, werd 3.491.000 keer bekeken.