Wekdienst 22/12: ADO neemt het op tegen Ajax en Chanoeka begint

Wat kun je vandaag verwachten?

De Eredivisie is nog vier wedstrijden verwijderd van de winterstop, die tot het weekeinde van 18 januari duurt. Als eerste verschijnen vanmiddag Ajax en ADO Den Haag binnen de lijnen. Het duel in Amsterdam begint om 12.15 uur. Verder speelt Groningen tegen Emmen, Feyenoord gaat naar Utrecht en Vitesse neemt het in eigen huis op tegen VVV.

Chanoeka begint, het Joodse lichtfeest duurt acht dagen. Op verschillende plekken in het land zijn er vieringen. Gelovigen gedenken tijdens Chanoeka de herinwijding van de heilige tempel in Jeruzalem, in het jaar 164 voor Christus. Volgens de overleveringen bleef de kandelaar toen als door een wonder acht dagen branden.

En de Spaanse kerstloterij El Gordo valt, 'de dikke'. Met meer dan 2 miljard euro aan prijzengeld is het de oudste en grootste loterij ter wereld.

Wat heb je gemist?

Het veelbesproken gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht tussen kickboksers Badr Hari en Rico Verhoeven is in een anti-climax geëindigd. Hari raakte in de derde van vijf rondes geblesseerd en moest tot ieders teleurstelling opgeven.

Hari begon uitstekend aan het gevecht. Hij bracht titelverdediger Verhoeven meerdere keren in de problemen. Tot hij bij een hoge trap verkeerd landde. Hij schreeuwde het uit en moest met een enkelblessure opgeven. Uiteindelijk werd hij per ambulance afgevoerd.

"Het is jammer hoe het is gelopen", reageerde Verhoeven. "Hij zat er lekker in, ik ook voor mijn gevoel, de mensen waren aan het genieten. Dit is gewoon balen."