Het 'Netflix voor (designer)jurkjes' wil dat je je kerstoutfit huurt

'Niets om aan te trekken' naar het kerstdiner of die bijzondere gelegenheid? Verschillende modeverhuurbedrijven bieden consumenten de mogelijkheid om met een abonnement (dure) kledingstukken te huren in plaats van te kopen.

Dit jaar begonnen drie van zulke bedrijven in Nederland, allemaal opgericht door jonge vrouwelijke ondernemers. Ze richten zich op een meer duurzame manier van kleden, waarbij kledingstukken niet na een of enkele keren dragen achterin de kast of in een vuilniszak belanden. In plaats daarvan worden items keer op keer uitgeleend aan klanten, via de website of fysieke winkel. Zo hoeft de mode-industrie (iets) minder kleding te produceren.

Instagram

Rinke Tjepkema, hoofdredacteur van Vogue Nederland, ziet het huren van kleding niet als vluchtige trend. "Of het extreem populair wordt weet ik niet, maar de populariteit zal zeker toenemen. Mensen willen steeds weer iets nieuws dragen - sociale media als Instagram inspireren en stimuleren ze om telkens iets anders te laten zien. De verhuurbedrijven voorzien in een behoefte."

In oktober begon online verhuurservice Dressoir, in november volgde verhuurconcept Litchy met een fysieke winkel. De initiatieven nemen een voorbeeld aan het Amerikaanse bedrijf Rent The Runway, dat al tien jaar zeer succesvol is in het online verhuren van designerstukken.

Lilia Planjyan van het in mei gestarte Spinning Closet, dat luxe gelegenheidskleding verhuurt, verwacht dat er hier ook ruimte is voor het concept. "De Nederlandse markt is er klaar voor, denken wij. Er is voldoende bewustzijn over de vervuiling die de mode-industrie teweeg brengt. De deeleconomie is hier succesvol en er is een goed logistiek netwerk."