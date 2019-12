11.000 strips van Garfield een voor een geveild

Garfield-maker Jim Davis (74) is bezig 11.000 oude strips van de eigenwijze kater een voor een te veilen. Elke week komen er twee afleveringen onder de hamer.

"Ik heb er gewoon zoveel. Op deze manier kan het publiek er ook van genieten", legt Davis uit. "Zo krijgen niet alleen verzamelaars maar ook de fans de komende jaren een kans."

Het gaat om tekeningen die Davis maakte tussen 1978 en 2011, het moment dat hij op een digitale werkwijze overstapte. De plaatjes lagen tot nu toe opgeslagen in een vuurvaste kluis.

De eerste tekeningen die werden geveild gingen weg voor bedragen tussen de 500 en 700 dollar. De kavels vallen duurder uit als de kat zijn geliefde lasgane eet, of er andere geliefde karakters in voorkomen, zoals het baasje Jon Arbuckle of de hond Odie.