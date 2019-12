Verhoeven: 'Jammer hoe het gelopen is'

"Oei, dit is niet goed", dacht Rico Verhoeven toen Badr Hari in de derde ronde naar zijn enkel greep. "Het is jammer hoe het is gelopen. Hij zat er lekker in, ik ook voor mijn gevoel, de mensen waren aan het genieten. Dit is gewoon balen."

De rematch voor de wereldtitel in het zwaargewicht eindigde opnieuw met een blessure van Hari. Was het in 2016 zijn arm, nu ging het mis bij zijn been.

"Ik ben hier niet blij mee. Je wil het liever afmaken. Zo wil ik niet winnen, op dezelfde manier als de eerste keer."

Hoewel Hari het hem zwaar maakte, had Verhoeven niet het gevoel dat hij in de problemen kwam: