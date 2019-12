Pionierend model met prothesebeen op 30-jarige leeftijd overleden

De 30-jarige vrouw was doorgebroken mede dankzij haar blog. Daarin vertelde ze openhartig over haar beperking, maar bijvoorbeeld ook over mode en reizen. "De vraag die ik het meeste haat is 'wie is je rolmodel', want ik had er nooit een totdat ik mijn eigen rolmodel werd", staat in een van haar blogposts.

De afgelopen jaren deed ze modellenwerk voor merken als Tommy Hilfiger en liep ze mee in de New York Fashion Week. Ook voltooide ze de marathon van New York in een handfiets. Dat was een van de dingen op haar bucketlist, schreef ze op social media.