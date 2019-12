Tien mensen aangehouden in Amsterdam na vondst wietplantage

In een bedrijfspand in Amsterdam zijn tien mensen aangehouden nadat de politie een wietplantage had ontdekt.

De politie kreeg vanmiddag een tip over een loods in Amsterdam-Oost waar een hennepplantage zou zitten. Agenten gingen direct kijken en troffen zo'n 800 wietplanten aan.

De tien mensen die in het pand aanwezig waren, zijn aangehouden. Hun betrokkenheid bij de wietplantage wordt onderzocht. De honderden planten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.