Berlijnse kerstmarkt die eerder werd getroffen door aanslag ontruimd

In Berlijn is de kerstmarkt op de Breitscheidplatz ontruimd in verband met de vondst van een verdacht voorwerp. Een bijeenkomst in de nabijgelegen kerk, de Gedächtniskirche, is ook voortijdig beëindigd. Volgens de Berlijnse politie hebben alle bezoekers de markt rustig verlaten.

Om wat voor voorwerp het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens de Duitse krant Bild zijn twee mensen aangehouden, maar de politie heeft de arrestaties niet bevestigd. Bild meldt dat het gaat om twee Syriërs die "naar verluidt ervaring hebben met explosieven".

De kerstmarkt op de Breitscheidplatz werd drie jaar geleden getroffen door een aanslag. De islamitische terrorist Anis Amri reed toen met een vrachtwagen in op bezoekers. Daarbij vielen twaalf doden en raakten tientallen mensen gewond. Amri werd uiteindelijk in Italië, waar hij heen was gevlucht, doodgeschoten.

Ook kerstmarkt in Nice ontruimd

Vanmiddag werd ook in Nice, in Frankrijk, een kerstmarkt ontruimd. Een man had tegen een beveiliger gezegd dat hij "alles zou opblazen", waarop de bewaker direct de politie alarmeerde. De dreiger werd een paar minuten later opgepakt. Aan het einde van de middag, nadat de politie het terrein had onderzocht, ging de kerstmarkt weer open.

De kerstmarkt in Nice is alleen toegankelijk via beveiligingspoortjes. De Franse kustplaats werd op 14 juli 2016, op de Franse nationale feestdag, ook getroffen door een aanslag met een vrachtwagen. Daarbij vielen 86 doden.