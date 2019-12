Verdachten groepsverkrachtingen terug in de cel, maar wel te laat

De vijf verdachten van de groepsverkrachtingen in Den Bosch die zich vanmiddag op het politiebureau moesten melden, hebben dit uiteindelijk toch nog gedaan. Aanvankelijk twitterde het Openbaar Ministerie (OM) dat de politie de mannen ging halen, omdat ze niet waren komen opdagen.

Maar kort daarna meldde het OM dat er twee op de stoep stonden. De derde en vierde meldden zich tussen 18.30 en 19.00 uur. Nummer vijf zat al vast. Hij werd vrijdag opgepakt bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch, meldt Omroep Brabant.

De mannen werden eerder deze maand vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Het OM ging daartegen in beroep en de rechtbank in Den Bosch gaf het OM gisteren gelijk. Er was volgens de rechter voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen om de vijf weer vast te zetten.

In totaal zijn in de zaak acht mannen van tussen de 18 en 26 jaar verdacht. Ze zouden minderjarige meisjes hebben gedrogeerd en vervolgens verkracht.