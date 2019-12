Fans tellen af tot Rico vs. Hari: 'Dit wordt de ultieme climax'

Voor Joost van der Lek is het zijn eerste kickboksevenement. "Voor mij is het dus heel bijzonder dat ik ernaartoe kan. Heel het jaar staat al in het teken van de clash tussen Rico en Badr. Dit wordt de ultieme climax."

De 37-jarige uit Sint-Michielsgestel is samen met zijn zwager Leo (32). Die zit in een rolstoel vanwege een auto-ongeluk. "Ik vind het mooi en belangrijk om af en toe samen met hem eropuit te gaan. Leo had kaartjes gekocht en vroeg of ik mee wilde gaan."

En of Joost daar zin in had. Vroeger had hij niets met kickboksen, maar dat veranderde toen hij K1 zag op tv. Ook in die kickbokscompetitie waren Nederlanders zeer succesvol. Onder meer Remy Bonjasky, Sem Schilt en Ernesto Hoost werden meerdere malen wereldkampioen. "Vanuit daar ben ik fan van Rico geworden", zegt Joost over de huidige zwaargewichtkampioen.