Afschieten edelherten Oostvaardersplassen opnieuw uitgesteld

Staatsbosbeheer stelt het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen opnieuw uit, in elk geval tot half januari, meldt Omroep Flevoland. Volgens woordvoerster Joke Bijl is verder uitstel waarschijnlijk, omdat er bezwaren binnenkomen tegen de nieuwe, provinciale vergunning. "Gisteren rolde er al een fax binnen," zegt ze.

Het nieuwe uitstel is het tweede uitstel in korte tijd. Onlangs nog verbood de rechter het afschieten van edelherten tot 1 januari, nadat de commissie-Van Geel had geadviseerd om ruim duizend dieren te doden.

We kunnen weer jagen

De rechter volgde de redenering van natuurbeschermingsorganisaties die vonden dat onvoldoende was aangetoond dat afschieten van de edelherten nodig is voor natuurbeheer.

Van Geel vond dat er maximaal 490 herten in het natuurgebied over mochten blijven. De rechters vroegen zich af waarop hij dat had gebaseerd. Voor de pakweg 1500 herten die Staatsbosbeheer eind oktober telde, was het uitstel goed nieuws.

Het advies van de commissie-Van Geel gold tot 1 januari. Staatsbosbeheer kondigde direct na de uitspraak aan om na de jaarwisseling weer te gaan schieten. "Vanaf 1 januari geldt in Flevoland weer een gewoon Faunabeheerplan, zoals dat ook in de andere provincies geldt. De vergunning en de ontheffing zijn rond, we kúnnen weer jagen", benadrukt woordvoerster Bijl. Maar na ampel beraad met de provincie heeft Staatsbosbeheer toch besloten tot uitstel.

Verder uitstel

Het uitstel heeft alles te maken met de "voorlopige voorziening die is aangevraagd", twittert de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman. Met die "voorlopige voorziening" proberen natuurbeschermingsorganisaties opnieuw een verbod op afschot af te dwingen. De vraag is of die procedure, ook al wordt er gesproken over een spoedeisend karakter, binnen een paar weken kan worden afgerond. Staatsbosbeheer sluit verder uitstel van de jacht dan ook niet uit.