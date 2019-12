Dochter van Gert is het nieuwe baasje van Samson

De eerste keer dat Gert Verhulst met Samson op tv kwam, was op Tweede Kerstdag 1989. De 21-jarige omroeper had de sprekende hondenpop meegenomen om kinderprogramma's aan te kondigen. De hond zou alleen in de kerstvakantie te zien zijn, maar kreeg een eigen tv-serie waar generaties kinderen mee opgroeiden.

Nieuwe afleveringen worden overigens al jaren niet meer gemaakt. Dat stopte in 2006, toen poppenspeler Danny Verbiest moest worden vervangen vanwege stemproblemen. Wel gingen de acteurs door met shows en liedjes maken. Marie zal daarbij nu de rol van haar vader overnemen.

Gert gaf de NOS een kijkje achter de schermen van zijn afscheidsshow: